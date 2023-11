Zu viele Aufgaben, zu wenig Zeit und Personal: Die Schulleiter in Baden-Württemberg sind mit der Bildungspolitik der Landesregierung sehr unzufrieden. Dies zeigt eine repräsentative Umfrage, die das Meinungsforschungsinstitut Forsa im Auftrag des Verbands Erziehung und Wissenschaft (VBE) im September und Oktober durchgeführt hat.

Die rund 250 befragten Rektoren aus dem Südwesten gaben der Schulpolitik von Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) wie im Vorjahr die Schulnote 4,5, der Bundesdurchschnitt liegt bei 4,3. In Deutschland wie auch im Land ist dieser Wert seit 2018 von 3,8 kontinuierlich gesunken. VBE-Chef Gerhard Brand nannte dafür am Freitag in Stuttgart Gründe.

Wie zufrieden sind Rektoren?

Das ist die gute Nachricht: 77 Prozent der Befragten üben laut eigener Aussage ihren Beruf gern oder sehr gern aus. So viele waren es zuletzt vor der Pandemie. Auf den gestiegenen Wert verweist auch Ministerin Schopper: „Das ist eine wichtige Nachricht.“ Ebenfalls gestiegen ist die Zahl der Rektoren, die angaben, ihre Aufgaben zur eigenen Zufriedenheit erfüllen zu können. Dies bestätigen etwa zwei Drittel - ebenfalls der beste Wert seit der Zeit vor Corona, aber deutlich weniger als damals.

Hätten 2019 noch zwei Drittel der Rektoren ihren Beruf weiterempfohlen, würde dies lediglich die Hälfte tun - im Bund wie im Land gleichermaßen. Die Attraktivität des Berufs ist seit Jahren Thema. Laut Ministerium sind aktuell 225 Schulleiterstellen und damit grob eine von 20 vakant - 192 davon seien kommissarisch besetzt.

Was belastet die Schulleiter?

Als größtes Problem bezeichneten 60 Prozent im Land und damit etwas weniger als bundesweit den Lehrkräftemangel. Der Wert ist im Vergleich zum Vorjahr etwas gesunken. Nicht etwa, weil der Lehrkräftemangel weniger akut sei, erklärte Brand. „Es bedeutet nur, dass sich die Schulleiter an das Problem zu gewöhnen scheinen.“ Vier von zehn beschrieben zudem Probleme bei der Inklusion von Kindern mit Behinderungen und der Integration ausländischer Kinder, ein Viertel der Befragten gaben Arbeitsbelastung und Zeitmangel an.

Konkret wurden die Rektoren nach Belastungsfaktoren gefragt. Fast jeder Schulleiter nannte steigende Verwaltungsaufgaben und ein wachsendes Aufgabenspektrum. Weit über 90 Prozent klagten über mangelnde Zeit und die Anspruchshaltung, dass Schule alle gesellschaftlichen Probleme lösen solle. 96 Prozent der Südwest-Rektoren stimmten zudem der Aussage zu, „dass Politiker/Innen bei ihren Entscheidungen den tatsächlichen Schulalltag nicht ausreichend beachten“. VBE-Chef Brand nannte den ab 2026 beginnenden Ganztagsanspruch von Grundschulkindern als Beispiel hierfür. Kommunen wollten diesen an den Schulen umsetzen und bekommen durch eine Änderung des Schulgesetzes auch das Recht dazu - notfalls über die Köpfe der Schulen hinweg. Aber welche Lehrer, fragte Brand, sollen den Ganztag in Zeiten des massiven Mangels stemmen?

Wie reagiert die Ministerin?

Schopper betont, alle Möglichkeiten zu nutzen, um die Schulleiter zu unterstützen. Unter anderem verweist sie auf ein Entlastungskonzept, das ihre Vorgängerin Susanne Eisenmann (CDU) auf den Weg gebracht hat. Die erste Stufe, vor allem die Rektoren kleiner Schulen besser zu bezahlen, sei umgesetzt, bestätigte Brand. Bei der zweiten Stufe sollen Rektoren mehr Leitungszeit bekommen. „Ja, es kamen mehr Stunden“, sagt Brand, „aber nicht so viele wie versprochen.“ Entsprechend fordert der VBE hier nachzulegen.

Was fordert der VBE noch?

Zum einen brauche es multiprofessionelle Teams in den Klassenräumen, also zur Unterstützung der Lehrkraft etwa zusätzliche Sozialpädagogen oder pädagogische Assistenten. Die gibt es seit diesem Schuljahr zwar, allerdings nur in einem Modellversuch an landesweit 16 Schulen.

Wenn ich nicht ausgebildete Lehrkräfte vor die Klasse stelle, die nicht ausreichend qualifiziert sind, dann muss man über Qualität an den Schulen, wie Kretschmann es tut, nicht mehr sprechen. Gerhard Brand

Außerdem pocht Brand darauf, dass Quereinsteiger besser qualifiziert werden müssen. „Wenn ich nicht ausgebildete Lehrkräfte vor die Klasse stelle, die nicht ausreichend qualifiziert sind, dann muss man über Qualität an den Schulen, wie Kretschmann es tut, nicht mehr sprechen“, so Brand.

Hat die Bildungspolitik die schlechte Note verdient?

Nach Schoppers Auffassung sicher nicht. Die Ministerin verweist auf Erfolge. Etwa darauf, dass es trotz eines „historischen Anstieg der Schülerzahlen“ mit allein 14.000 zusätzlichen Kindern an den Grundschulen gelungen sei, die Unterrichtsversorgung auf dem Vorjahresniveau zu halten. Schulleitungen seien entlastet worden, Stellen für ein Freiwilliges Soziales Jahr an Schulen sowie für pädagogische Assistenten seien geschaffen worden.

Die Herausforderungen blieben groß. „Dass wir dabei auf dem richtigen Weg sind, lässt sich auch an der jüngsten IQB-Studie erkennen“, so Schopper. Laut der Studie sind die Leistungen der Neuntklässler im Südwesten zwar weiter gesunken, aber deutlich weniger als in anderen Ländern wie Bayern.

Brand bescheinigt Schopper „eine große Empathie für die Schulen“ und den Willen, die Situation tatsächlich zu verbessern. Die schlechte Bewertung erklärt er vor allem mit der allgemein schwieriger werdenden Situation an den Schulen, auf die die Politik nicht ausreichend Antworten gefunden habe, und mit den steigenden Aufgaben, die das Kultusministerium den Schulen verordnet. Als Beispiele nennt er das verbindliche Leseprogramm BISS-Transfer, datengestützte Qualitätsentwicklung, Ziel- und Leistungsvereinbarungen. „All das erfordert auch Fortbildungen.“ Also Zeit. Und davon haben Schulleitungen laut Umfrage ohnehin zu wenig.