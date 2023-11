Bietigheims Handballerinnen verlieren erneut

Die Handballerinnen der SG BBM Bietigheim haben in der Champions League die dritte Niederlage nacheinander kassiert. Nach dem 26:34 im Hinspiel gegen Audi ETO Györ zog der deutsche Meister und Pokalsieger, der ab der kommenden Saison als HB Ludwigsburg starten wird, am Samstagabend auch im Rückspiel in Ungarn mit 29:31 (17:13) den Kürzeren. In der Tabelle der Gruppe A liegt Bietigheim nach acht absolvierten Spielen auf dem dritten Rang. Die Bilanz lautet fünf Siege und drei Niederlagen.

Dabei gab die SG eine Vier-Tore-Pausenführung nach dem Seitenwechsel noch aus der Hand. Beste Werferinnen des Bundesligisten waren Karolina Kudlacz-Gloc und Xenia Smits mit jeweils fünf Treffern.