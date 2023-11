Bietigheimerinnen verlieren Topspiel in Königsklasse

Die Handballerinnen der SG BBM Bietigheim haben ihr Topspiel in der Champions League gegen den ungarischen Club ETO Györ mit 26:34 (10:12) verloren. Für die deutschen Meisterinnen und Pokalsiegerinnen war es die zweite Niederlage in der laufenden Gruppenphase der Königsklasse. Die Ungarinnen dominieren die heimische Liga allerdings auch seit vielen Jahren, gewannen schon mehrfach die Champions League und gelten als eines der besten Frauen-Teams in Europa.

Die Französin Estelle Nze Minko war am Samstag mit sieben Toren die erfolgreichste Werferin der Gäste. Kaba Gassama und Sofia Hvenfelt trafen für die SG jeweils viermal.