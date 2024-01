Bietigheimer Handballerinnen verlieren in Brest

Die Handballerinnen der SG BBM Bietigheim haben in der Champions League eine weitere Niederlage kassiert und nur noch minimale Chancen auf den direkten Viertelfinal-Einzug. Der deutsche Meister und Pokalsieger verlor beim französischen Spitzenclub Brest Bretagne am Samstag mit 30:37 (17:13). Antje Döll war mit sechs Toren erfolgreichste Werferin der Gäste.

Die Bietigheimerinnen rutschten in der Tabelle der Gruppe A auf Rang vier ab. Die Teilnahme an den Playoffs haben sie schon sicher. Sollten sie an den verbleibenden drei Spieltagen noch auf Platz zwei vorrücken, würden sie sogar direkt in die Runde der besten acht Teams einziehen. Der Rückstand auf den zweitplatzierten dänischen Vizemeister HC Odense beträgt nun aber vier Punkte.