Bietigheimer Handballerinnen verlieren gegen Debrecen

Die Handballerinnen der SG BBM Bietigheim haben in der Champions League einen weiteren Rückschlag im Rennen um eine gute Ausgangsposition für die Playoffs erlitten. Der deutsche Meister und Pokalsieger verlor am Sonntag in Ludwigsburg mit 27:31 (15:13) gegen den ungarischen Club VSC Debrecen. Der Bundesligist steht damit in der Gruppe A weiter auf Rang fünf, die zuvor noch minimale Chance auf den direkten Einzug ins Viertelfinale hat das Team von Trainer Jakob Vestergaard endgültig verspielt.

Nur die zwei besten Mannschaften der beiden Vorrundengruppen sind ohne Umweg für die Runde der letzten acht qualifiziert. Die Vereine auf den Rängen drei bis sechs spielen in den Playoffs um die restlichen vier Plätze.

Die Bietigheimerinnen taten sich gegen die starke Defensive von Debrecen über die gesamten 60 Minuten schwer. Nachdem sie in der ersten Halbzeit die Partie noch kontrolliert hatten, gerieten sie nach der Pause beim 17:18 erstmals in Rückstand und konnten die Begegnung nicht mehr drehen. Beste Werferin war Bietigheims Antje Döll mit neun Treffern.