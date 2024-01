Bietigheimer Handballerinnen verlieren 25:28 gegen Odense

Die Handballerinnen der SG BBM Bietigheim haben in der Champions League eine weitere Niederlage kassiert. Der deutsche Meister und Pokalsieger unterlag HC Odense am Sonntag mit 25:28 (10:11). In der Tabelle der Gruppe A verpasste es das Team von Trainer Jakob Vestergaard dadurch, mit den zweitplatzierten Däninnen nach Punkten gleichzuziehen.

Die beiden bestplatzierten Teams ziehen am Ende der Gruppenphase direkt ins Viertelfinale ein. Für die Bietigheimerinnen, die ab der kommenden Saison als HB Ludwigsburg auf Punktejagd gehen werden, war es die vierte Pleite nacheinander in der Königsklasse - auch das Hinspiel beim dänischen Vizemeister Odense hatten sie verloren.