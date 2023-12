Bietigheim holt ungarische Nationalspielerin Háfra

Bundesliga-Tabellenführer SG BBM Bietigheim hat die ungarische Nationalspielerin Noémi Háfra auf Leihbasis verpflichtet. Die Spielerin im linken Rückraum wechsele mit sofortiger Wirkung vom ungarischen Club Györi Audi ETO zum deutschen Meister und Pokalsieger, teilte der Verein am Dienstag mit. Der Leihvertrag laufe bis zum Sommer 2025. Zuletzt war Háfra von Györ an Buducnost BEMAX in Montenegro ausgeliehen. „Noémi Háfra ist trotz ihrer 25 Jahre schon sehr erfahren und wird uns für die bevorstehenden Aufgaben eine wertvolle Verstärkung sein“, sagte Bietigheims Trainer Jakob Vestergaard.