Bewaffnete Räuber überfallen Juwelier in Fürth

Fürth / Lesedauer: 1 min

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht auf der Straße. (Foto: Carsten Rehder/dpa )

Zwei bewaffnete Männer haben einen Juwelier in Fürth überfallen und ausgeraubt. Nach der Tat am Freitag in der Königstraße flüchteten die zunächst Unbekannten zuerst auf einem E-Scooter und danach zu Fuß durch den Stadtpark in Richtung Pappelsteig, wie die Polizei am Abend mitteilte.

Veröffentlicht: 22.12.2023