Bewährungsstrafen nach Angriff auf ZDF-Team in Berlin

Fast vier Jahre nach einem Angriff auf ein ZDF-Team am Rande einer Demonstration der Querdenkerbewegung sind drei Männer und eine Frau jeweils zu Bewährungsstrafen von zwei Jahren verurteilt worden. Das Amtsgericht Tiergarten sprach die Angeklagten im Alter von 28 bis 34 Jahren am Montag der gefährlichen Körperverletzung schuldig. Sie müssen jeweils 5000 Euro Geldbuße zahlen. Das Geld soll den Opfern zugutekommen. Die zwei Männer aus Berlin sowie das Geschwisterpaar aus Baden-Württemberg hatten zuvor gestanden, am 1. Mai 2020 auf das Fernsehteam eingetreten und eingeschlagen haben. Nach ihren Angaben handelte es sich um eine Verwechslung.

Das Geständnis der bislang nicht vorbestraften Angeklagten war Voraussetzung dafür, dass das Gericht Bewährungsstrafen aussprach. Darauf hatten sich die Prozessbeteiligten vor Verhandlungsbeginn verständigt, wie Richterin Ulrike Hauser erläuterte. Mit seinem Urteil folgte das Gericht dem Antrag der Staatsanwaltschaft.

Das sechsköpfige Fernsehteam war damals im Auftrag für das ZDF-Satireformat „heute-show“ unterwegs und berichtete über die Demonstration.