Betrunkener verursacht tödlichen Unfall

Nach einem tödlichen Auffahrunfall auf einer Bundesstraße in Schwaben ist am Mittwoch der Autofahrer vom Amtsgericht Neu-Ulm zu drei Jahren Gefängnis verurteilt worden. Der damals 28 Jahre alte Mann war vor knapp einem Jahr betrunken und mit mehr als 200 km/h von hinten in den deutlich langsamer fahrenden Wagen eines 22-Jährigen gefahren, der vorausfahrende Mann hatte keine Überlebenschance.

