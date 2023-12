Betrunkener schlägt mit Hammer auf falsch geparktes Auto ein

Ein Betrunkener hat an Heiligabend in Geislingen an der Steige (Kreis Göppingen) mit einem Hammer auf ein geparktes Auto eingeschlagen. Auf Nachfrage der alarmierten Polizisten, warum er das Fahrzeug demoliert habe, gab der Beschuldigte an, dass dieses Fahrzeug wiederholt falsch geparkt würde, wie die Polizei am Montag mitteilte. Den 46-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro. Der Autobesitzer wurde durch die Polizei verwarnt.