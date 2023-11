Unfall

Betrunkener Mann stürzt mit Fahrrad samt Kinderanhänger

Gailingen am Hochrhein / Lesedauer: 1 min

Mit etwa 2,4 Promille ist ein Mann mit seinem Fahrrad samt Kinderanhänger gestürzt. Der 37-Jährige hatte am Dienstag in Gailingen am Hochrhein (Landkreis Konstanz) die Kontrolle über das Gespann verloren, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Veröffentlicht: 08.11.2023, 16:16 Von: Deutsche Presse-Agentur