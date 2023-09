Pforzheim

Betrunkener liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Pforzheim / Lesedauer: 1 min

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. (Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild )

Ein junger Mann mit 2,1 Promille Alkoholwert hat sich in Pforzheim eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Der 19–Jährige war nach Polizeiangaben am Donnerstag von einem Zeugen beobachtet worden, wie er betrunken in ein Auto einstieg und davonfuhr.

Veröffentlicht: 07.09.2023, 12:47 Von: Deutsche Presse-Agentur