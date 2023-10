Betrunkener fährt mit Blaulicht in die Kneipe

Ein Mann hat letzte Nacht beschlossen, mit über zwei Promille noch zum Weißweinschorletrinken in die Kneipe zu fahren. Damit das schneller ging, benutzte der 33-Jährige in der Nacht zum Sonntag ein portables Magnetblaulicht, das er auf dem Dach seines Wagens befestigte, wie die Polizei mitteilte.

Diese ungewöhnliche Konstruktion erregte aber die Aufmerksamkeit der anderen Autofahrer, die wiederum die Polizei informierten.

„Bonuslizenz zum betrunken Autofahren“

Die Beamten stießen vor einer Kneipe in Rauenberg (Rhein-Neckar-Kreis) auf das Auto des Mannes. Neben dem Blaulicht auf dem Dach war den Angaben zufolge auch ein farbiges Blinklicht, ein sogenannter Flasher, hinter der Windschutzscheibe angebracht.

Den Fahrer trafen die Polizisten dann beim Weinschorletrinken in der Bar an. Anderen Gästen gegenüber hatte er sich zuvor als Polizist mit „Bonuslizenz zum betrunken Autofahren“ ausgegeben, wie es in der Mitteilung weiter hieß. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,26 Promille.

Die Polizei nahm den 33-Jährigen nach dem Vorfall mit auf das Revier. Das Blaulicht und den Flasher stellten die Beamten sicher. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie Amtsanmaßung eingeleitet.