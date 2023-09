Unfall

Betrunkener Autofahrer von eigenem Außenspiegel verletzt

Grenzach-Wyhlen / Lesedauer: 1 min

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Notarztwagens. (Foto: Lisa Ducret/dpa/Symbolbild )

Bei einem Unfall in Grenzach–Wyhlen (Landkreis Lörrach) ist ein betrunkener Autofahrer von seinem eigenen Außenspiegel im Gesicht verletzt worden. Der Wagen des 27–Jährigen und der eines im Gegenverkehr fahrenden 35–Jährigen waren sich so nah gekommen, dass deren Spiegel kollidierten, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Veröffentlicht: 07.09.2023, 15:16 Von: Deutsche Presse-Agentur