Betrunkener Autofahrer richtet Schäden an Grundstücken an

Ein betrunkener Autofahrer ist in Wiesenbach (Rhein-Neckar-Kreis) von der Straße abgekommen und hat mehrere Grundstücke beschädigt. Ein Alkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von 1,86 Promille, wie die Polizei am Montag mitteilte. Nach Angaben der Beamten ist noch unklar, ob der 34-Jährige eine Fahrerlaubnis hat. Der Mann sei am Sonntagabend zu schnell gefahren und daher von der Straße abgekommen. Er fuhr demnach auf einen Grünstreifen und in eine Hofeinfahrt. Dort prallte der Wagen des Mannes gegen das Hoftor und beschädigte mehrere große Steine. Anschließend fuhr das Auto noch über den Vorgarten eines angrenzenden Grundstücks.