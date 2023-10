Betrunkener Autofahrer demoliert mehrere Autos

Ein 28 Jahre alter Mann ist in der Nacht zum Dienstag mit seinem Auto betrunken über mehrere Straßen in Ludwigsburg geschlingert und hat dabei drei andere Autos demoliert. Wie die Polizei berichtete, stieß er zunächst frontal mit einem haltenden Kleinwagen zusammen, fuhr einfach weiter, verlor dabei mehrere Teile seines Autos und streifte noch zwei geparkte Fahrzeuge. Mit laufendem Motor und offener Fahrertür stellte er dann sein Auto vor seiner Haustür ab. Der Fahrer des zuvor beschädigten Kleinwagens hatte den Mann verfolgt ‐ die hinzugerufene Polizei entdeckte den 28-Jährigen in seiner Wohnung. Er wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht, eine Blutprobe ergab fast zwei Promille. Verletzt wurde niemand. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf rund 20.000 Euro.