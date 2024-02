Betrunkener attackiert Mann mit Messer im Rhein-Neckar-Kreis

Ein betrunkener 18-Jähriger hat am Freitag in Oftersheim (Rhein-Neckar-Kreis) einen 22-Jährigen mit einem Messer angegriffen. Dabei zielte der Tatverdächtige auf die Schulter seines mutmaßlichen Opfers und fügte ihm eine ungefähr zwei Zentimeter lange Schnittwunde zu, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte. Der 22-Jährige kam mit einer leichten Verletzung ins Krankenhaus.

Zuvor habe der Tatverdächtige mit dem Messer vor einer Gruppe Jugendlicher herumgefuchtelt. Der 22-Jährige habe ihn aufgefordert, das zu unterlassen. Dann kam es zur Attacke. Die Polizei nahm den 18-Jährigen fest. Bei einem vorläufigen Alkoholtest wurde ein Wert von 0,9 Promille festgestellt. Zudem soll der Mann gewirkt haben, als stünde er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Das Ergebnis einer darauf erfolgten Blutprobe stünde noch aus, hieß es weiter.