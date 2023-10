Betrunken mit dem Auto zum Polizeirevier gefahren

Eine 62-jährige Frau ist betrunken mit dem Auto zum Polizeirevier in Breisach am Rhein gefahren, um eine Anzeige zu erstatten. Ein Atemalkoholtest ergab 1,22 Promille, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Gegen die Frau läuft nun ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Die 62-Jährige wollte am Mittwoch auf dem Revier nahe der deutsch-französischen Grenze eine Körperverletzung gegen sie zur Anzeige bringen.