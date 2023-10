Urteil

Betrug: Angeklagter zu mehrjähriger Haft verurteilt

Weil er als Finanz- und Versicherungsmakler Freunde und Bekannte betrogen haben soll, muss ein Mann für mehrere Jahre ins Gefängnis. Das Landgericht Konstanz verurteilte ihn am Donnerstag unter anderem wegen Betruges in 54 Fällen und wegen Untreue in zwei Fällen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von vier Jahren und acht Monaten.

Veröffentlicht: 19.10.2023, 14:28 Von: Deutsche Presse-Agentur