Betrüger erbeuten wertvolle Goldmünzen von Seniorin

Telefonbetrüger haben in Stuttgart von einer 80-jährigen Seniorin Goldmünzen im Wert von mehreren Zehntausend Euro erbeutet. Die Anrufer gaben sich als angebliche Polizisten aus, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Sie täuschten in einem Telefonat am Mittwoch einen Unfall eines Freundes der Seniorin vor. Für diesen sollte die Frau eine Kaution hinterlegen. Die Seniorin glaubte den Anrufern und übergab einem Unbekannten Goldmünzen. Später bemerkte die 80-Jährige den Betrug und erstattete Anzeige bei der Polizei.