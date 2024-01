Beste zu EM-Chancen: „Immer noch absurd“

Offensivspieler Jan-Niklas Beste vom 1. FC Heidenheim schätzt seine Chancen auf die Heim-EM im kommenden Sommer weiterhin als sehr gering ein. „Ich glaube, es ist immer noch absurd, darüber nachzudenken. Ich habe vor einem halben Jahr noch in der zweiten Liga gespielt, ich weiß auch immer noch, wie schnell das Fußballgeschäft ist“, sagte der 25-Jährige als Gast im ZDF-Sportstudio am späten Samstagabend: „Ich habe jetzt erst mein 16. Bundesligaspiel gemacht, deswegen weiß ich auch, wie man kleine Brötchen backt.“

Beste hat in seiner ersten Bundesligasaison bereits fünf Tore und neun Torvorlagen auf dem Konto. Vor allem bei Standardsituationen ist der Mann mit dem Rauschebart und dem starken linken Fuß gefährlich.

„Deine Schnelligkeit, dein linker Fuß, deine Standardsituationen, auch wie du gegen den Ball arbeitest - da muss ich echt sagen: sehr stark, hätte ich gerne auch mal in meiner Karriere so gehabt“, sagte der per Video zugeschaltete Ex-Weltmeister Bastian Schweinsteiger zu Beste und deutete mit Blick auf die EM an: „Bitte träum' - und vielleicht sieht man sich auch im Sommer.“

Beste freute sich über das Lob von Schweinsteiger sehr. Der frühere Mittelfeldspieler des FC Bayern München sei einer seiner Idole in der Jugend gewesen, „ich habe reihenweise Trikots gehabt von ihm“, verriet Beste: „Es ist schön, so etwas zu hören.“