Notfälle

Beschädigte Gasleitung: Menschen müssen Wohnungen verlassen

Sandhausen / Lesedauer: 1 min

Wegen einer beschädigten Gasleitung sind im Rhein-Neckar-Kreis etwa 60 Menschen aus ihren Häusern und Wohnungen gebracht worden. Zuvor war am Dienstagabend in Sandhausen Gasgeruch in einer Tiefgarage festgestellt worden, wie die Polizei mitteilte.

Veröffentlicht: 15.11.2023, 05:17 Von: Deutsche Presse-Agentur