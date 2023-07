Bei der Beschulung Geflüchteter geraten die Beruflichen Schulen in Baden–Württemberg massiv unter Druck. Das belegt eine Umfrage des Berufsschullehrerverbands (BLV), die der „Schwäbischen Zeitung“ vorliegt.

„Es ist unfair“, sagt der BLV–Vorsitzende Thomas Speck. „Wir sollen uns um die Geflüchteten kümmern, das tun wir auch gerne. Dann sollten wir aber bitte auch ordentlich unterstützt werden.“ Seine Mahnung verknüpft er mit konkreten Forderungen fürs kommende Schuljahr.

Sorge bereiten dem BLV–Chef die sogenannten Vabo–Klassen. Das Kürzel steht für „Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf mit Schwerpunkt Erwerb von Deutschkenntnissen“. Diese Klassen gibt es ausschließlich an den Beruflichen Schulen und richten sich an zugewanderte Jugendliche ab 16 Jahre, in Ausnahmen auch an 15–Jährige.

Für jüngere Kinder gibt es Vorbereitungsklassen (VKL) an den allgemeinbildenden Schulen. Hier sollen sie vor allem sprachlich so fit gemacht werden, dass sie in den normalen Unterricht wechseln können.

So viele Schüler wie zuletzt nach der Flüchtlingskrise 2015

Nach Daten des BLV gab es im zu Ende gehenden Schuljahr so viele Vabo–Klassen an Beruflichen Schulen wie zuletzt nach der Flüchtlingskrise von 2015. 2016 wurden rund 8400 Jugendliche in 515 Vabo–Klassen unterrichtet, 2017 waren es 9115 in 564 Klassen. Seitdem sanken die Zahlen massiv — bis zum aktuellen Schuljahr.

Hier gab es einen sprunghaften Anstieg, von 2845 Jugendlichen verteilt auf rund 200 Klassen im Oktober auf fast 8000 Jugendlichen in 460 Klassen nun im Juli. Das seien keineswegs nur Ukrainer, so Speck, sondern inzwischen wieder vermehrt junge Menschen aus Syrien, Afrika und anderen Ländern. Darunter seien viele unbegleitete minderjährige Geflüchtete, was für diese und die Schulen besonders anspruchsvoll sei.

Was das für die Schulen bedeutet, hat der BLV bis Ende Juni abgefragt. Mehr als die Hälfte der Schulleitungen der 278 staatlichen Beruflichen Schulen haben geantwortet. Etwa 60 Prozent der Teilnehmer nannten demnach die Situation an ihrer Schule angespannt (50 Prozent) oder alarmierend (acht Prozent). 70 Prozent geben an, dass es Wartelisten für Vabo–Klassen gibt.

Das Kultusministerium ist gefordert, auf eine solidarische Verteilung der geflüchteten Schülerinnen und Schüler zwischen allen Schularten zu achten. BLV–Vorsitzender Thomas Speck

Um möglichst vielen Jugendlichen gerecht zu werden, sind die Schulleitungen extrem gefordert, wie sie erklären. Fast jeder Vierte gab an, schon mehrfach den Stundenplan neu organisiert zu haben. Jeder fünfte berichtet von eigens eingestellten Lehrkräften, 13 Prozent gaben an, für bestehende Pädagogen Überstunden veranlasst zu haben. Zwölf Prozent nehmen demnach pro Klasse mehr als die vorgesehenen 18 Jugendliche auf. 16 Prozent gaben an, die Unterrichtszeit verkürzt zu haben.

13 Prozent berichten von einem Mangel an Räumen. „Ohne kurzfristige Maßnahmen laufen die betroffenen Schulleitungen und Lehrkräfte in eine Überlastungssituation, die das Ausmaß der Belastungen während der Flüchtlingskrise im Jahr 2015 erheblich übersteigen könnte“, erklärt Speck.

Eingeschränkter Unterricht

Um die letzte Flüchtlingskrise zu bewältigen, hatte das Kultusministerium den Unterricht eingeschränkt. Die maximal 48 Wochenstunden waren von 2016 bis 2018 auf maximal 28 Stunden gekürzt und liegen seitdem bei 40 Stunden. Vor allem der fachpraktische Unterricht fiel laut Speck den Streichungen zum Opfer.

„Das ist gerade der Teil, in dem die Jugendlichen auch mal glänzen können und in Ausbildung kommen können.“ Laut der aktuellen Umfrage starten 30 Prozent der Jugendlichen nach einem Vabo–Jahr eine Ausbildung. Die große Mehrheit besucht eine weiterführende Berufliche Schule.

Schulleiter wünschen sich mehr Zeit für Organisatorisches

„Wenn wir weiterhin so viele Geflüchtete erfolgreich in eine Ausbildung vermitteln sollen, brauchen Schulleitungen und Lehrkräfte vor allem mit Blick auf das kommende Schuljahr kurzfristig weitere Unterstützung und Entlastung“, fordert der BLV–Vorsitzende.

Es brauche zur Entlastung mehr VKL–Klassen, vor allem an den Gymnasien. Speck kritisiert gerade dort den Trend, Jugendliche sofort in eine Vabo–Klasse an den Beruflichen Schulen zu schicken, sobald diese 15 Jahre alt sind. „Das Kultusministerium ist gefordert, auf eine solidarische Verteilung der geflüchteten Schülerinnen und Schüler zwischen allen Schularten zu achten.“

Laut Umfrage wünschen sich mehr als ein Viertel der Schulleitungen mehr Zeit für Organisatorisches. „Was die Schulleitungsteams stemmen müssen, ist enorm“, sagt Speck. Kultusministerin Theresa Schopper habe zwar schon an einigen Schrauben gedreht. „Das ist aber noch nicht dem Arbeitsaufwand angemessen“, so Speck.

Schulen rufen nach Unterstützung

Was sein Verband dringend fürs kommende Schuljahr wünscht, sind mehr Deutschkurse für die Geflüchteten von anderen Anbietern wie Volkshochschulen oder Arbeitsagenturen — auch online. Um schneller auf Schülerzahlen und das Vorwissen der Jugendlichen reagieren zu können, müssten auch zum Schulhalbjahr neue Klassen eingerichtet werden dürfen.

Das ist laut Speck nicht in jedem Regierungsbezirk möglich. Es brauche zusätzliches Personal für Integration und Sozialarbeit und zur Entlastung der Schulleitungen Verwaltungsassistenten. Nötig sei auch Unterrichtsmaterial für die Vabo–Klassen.

Erfreulich laut Speck: „Nach BLV–Informationen ist das Kultusministerium für die Umsetzung einiger BLV–Vorschläge bei der Beschulung Geflüchteter offen.“ Was es nun dafür brauche, sei Geld. „Ich erwarte, dass die für die Umsetzung dringend benötigten Finanzmittel von der Landesregierung zügig bereitgestellt werden“, betont er.