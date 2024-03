Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) erwartet für diesen Freitag, 8. März 2024, den "Wiedereintritt eines größeren Weltraumobjekts in die Erdatmosphäre".

Bei diesem "größeren Weltraumobjekt" handelt es sich quasi um Weltraumschrott. Wie das BBK auf seiner Homepage weiter ausführt, geht es konkret um "eine Plattform mit Batteriepaketen".

Diese war am 21. März 2021 von der Internationalen Raumstation ISS abgetrennt worden. Das Batteriepaket weist einen doch beachtlichen Umfang mit entsprechendem Gewicht auf. Laut BBK hat es "ein Volumen von 12 Kubikmetern und eine Masse von circa 2600 kg".

Vor dem Wiedereintritt in die Atmosphäre würde das Batteriepaket "mehrmals das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland" überfliegen, so die Behörden.

"BILD"-Bericht sorgt für Beunruhigung

Wie "BILD" nun berichtet, könnte das eine Gefahr für betroffene Regionen in Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen darstellen.

Auf einer „BILD“-Grafik ist eine Flugroute des Objekts von West nach Ost eingezeichnet, die auch der Bodensee-Region erheblich nahekäme. Das Blatt beruft sich dabei auf einen internen Gefährdungsvermerk des BBK worin es heiße: "Der 2600 Kilo schwere Batterieblock enthält mehrere hundert ungiftige Batteriezellen in Druckbehältern, die beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre eine Gefahr für den Boden und den Luftverkehr darstellen."

Eine Gefährdung für Deutschland wird derzeit jedoch als statistisch unwahrscheinlich angesehen. Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe

Aufgrund der Menge an Batterien, so zitiert "BILD" weiter, sei "von einem sehr hohen Schrapnell-Potenzial mit hunderten Fragmenten im niedrigen Kilogrammbereich auszugehen". Auf Grundlage von Computersimulationen müsse man davon ausgehen, dass sich Teile des Weltraumschrotts am Boden auf eine Länge von bis zu 300 Kilometern verteilen könnten.

Experten sehen keine akute Gefahr für Deutschland

Weiter heißt es, dass sich das Verletzungsrisiko durch diese Fragmente am Boden "auf 1:729 (0,013%)" belaufe. Dies, so "BILD", entspräche "einem vergleichsweise hohen Wert". Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe sieht allerdings eine "Gefährdung Deutschlands derzeit jedoch als statistisch unwahrscheinlich" an.

Sollten sich Hinweise abzeichnen, dass der Wiedereintritt das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland betrifft, so werden die bestehenden Krisenreaktionsmechanismen und Informationswege genutzt, um auf eine mögliche Gefährdung zu reagieren. Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe

Auch das für Raumfahrt zuständige Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) gaben bereits Entwarnung. Laut DLR könnte das Objekt nach jüngsten Berechnungen über dem Norden Nordamerikas in die Atmosphäre eintreten. Diese Einschätzung könne sich aber noch ändern. Dass Teile des Batteriepakets über Deutschland niedergehen, sei aber unwahrscheinlich.

Im Ernstfall schlagen NINA und Katwarn Alarm

Das deutsche Weltraumlagezentrum überwache kontinuierlich den erdnahen Weltraum, erklärt das BBK. Dort würde auch Berechnungen "die weitere Entwicklung des bevorstehenden Wiedereintritts" beobachtet. "Sollten sich Hinweise abzeichnen, dass der Wiedereintritt das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland betrifft, so werden die bestehenden Krisenreaktionsmechanismen und Informationswege genutzt, um auf eine mögliche Gefährdung zu reagieren."

In diesen Fällen dürften wohl auch die Bevölkerungswarnsysteme NINA und Katwarn zum Einsatz kommen, allerdings scheint dieser Fall nach gegenwärtigem Kenntnisstand der Experten eben überaus unwahrscheinlich.

Dass Weltraumschrott in die Atmosphäre eintritt und dort verglüht, ist ein gängiges Prozedere. So fand erst vor wenigen Wochen der vor fast 30 Jahren gestartete europäische Satellit „ERS-2“ ein solches Ende und wurde planmäßig zerstört. Auch dass kleinere Trümmer die Erdoberfläche erreichen, kommt immer mal wieder vor.