Bericht: Könnte sich Entscheidung über CDU-Vorsitz anbahnen?

In der CDU-Machtfrage könnte sich eine Entscheidung über den baden-württembergischen Landesvorsitz anbahnen. Das CDU-Präsidium ist am Montagmorgen zusammengekommen, danach sollte auch der Landesvorstand in Stuttgart tagen.

Veröffentlicht: 25.09.2023, 10:20 Von: Deutsche Presse-Agentur