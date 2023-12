Unfälle

Beifahrerin bei Kollision zweier Autos schwer verletzt

Nürtingen / Lesedauer: 1 min

Bei einem Zusammenprall von zwei Autos sind eine Beifahrerin schwer und beide Fahrer leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, übersah ein 39-Jähriger am Samstagvormittag beim Rausfahren aus einer Hofeinfahrt in Nürtingen (Landkreis Esslingen) ein auf der Straße fahrendes Auto.

Veröffentlicht: 17.12.2023, 13:18 Von: Deutsche Presse-Agentur