Bundesliga

Bei Schmidt überwiegt nach Trainingslager „das Positive“

Heidenheim / Lesedauer: 1 min

Frank Schmidt (Cheftrainer) vom 1. FC Heidenheim. (Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa )

Heidenheims Trainer Frank Schmidt zieht nach dem Camp in Österreich ein positives Fazit — und will sich mit seinem Team in der Bundesliga nicht hinten reinstellen.

Veröffentlicht: 02.08.2023, 06:28 Von: Deutsche Presse-Agentur