Behörde in Karlsruhe verbietet Corona-Masken an Schulen

Verbot statt Pflicht

Baden-Württemberg / Lesedauer: 2 min

Ein Mädchen sitzt mit einer FFP2-Maske im Unterricht. Das ist in Karlsruhe jetzt bis auf wenige Ausnahmen verboten. (Foto: Gregor Fischer )

Wer an Schulen in Karlsruhe eine Maske tragen will, braucht dafür eine Genehmigung. Ansonsten muss das Gesicht freibleiben, so das zuständige Regierungspräsidium.

Veröffentlicht: 28.11.2023, 09:47 Von: Philippe Debionne