Bedrohungslage in Hochhaus: Polizei im Großeinsatz

In einem Mannheimer Hochhaus ist die Polizei derzeit wegen einer Bedrohungslage im Großeinsatz. Weitere Angaben wollte ein Polizeisprecher am Freitag zunächst nicht machen. Es soll sich bei dem Geschehen in der Neckarstadt um keine Geiselnahme handeln, wie der Sprecher auf Nachfrage sagte. Fotos vor Ort zeigten neben Polizei-Spezialkräften auch mehrere Rettungswagen.