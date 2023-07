Bayern ohne Wechselkandidat Nübel auf Asienreise

Alexander Nübel hat die Asienreise des FC Bayern München nicht mit angetreten. Der Torhüter war am Montag wie die ebenfalls vor Vereinswechseln stehenden Fußball–Profis Marcel Sabitzer und Johannes Schenk sowie sechs weitere Spieler um die Kapitäne Manuel Neuer und Thomas Müller nicht in der Münchner Reisegruppe nach Tokio dabei. Bei Torhüter Nübel (26) rückt eine Ausleihe an den VfB Stuttgart näher.

Medienberichten zufolge haben sich der schwäbische Fußball–Bundesligist und der FC Bayern auf eine Leihe bis zum Sommer 2024 geeinigt. Der VfB soll keine Kaufoption besitzen und eine Leihgebühr von etwa einer Million Euro bezahlen. Nübel soll zeitnah die medizinische Untersuchung absolvieren.

Bei Bayerns Mittelfeldakteur Sabitzer (29) rückt der Wechsel zu Borussia Dortmund immer näher, bei Jung–Torhüter Schenk (20) ist eine Ausleihe an Preußen Münster im Gespräch. Auch Bayern–Vorstandschef Jan–Christian Dreesen verzichtet auf den Start der Reise. Er ist dem Vernehmen nach wegen anderer Aufgaben in München gebunden. Damit wäre er auch bereit, sollte es in London neue Verhandlungen mit Tottenham–Chef Daniel Levy über den angestrebten Transfer von Wunschstürmer Harry Kane geben. „Bild“ und „Sport Bild“ hatten zuerst darüber berichtet, dass Dreesen nicht mit an Bord sein werde.