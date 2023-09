Wirtschaftspolitik

Bayaz schlägt Kommission zur Senkung der Strompreise vor

Danyal Bayaz (Die Grünen), Finanzminister von Baden-Württemberg, bei einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur. (Foto: Bernd Weißbrod/dpa )

Baden–Württembergs Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) schlägt in der Debatte um einen staatlich subventionierten Strompreis für die Industrie die Einrichtung einer Expertenkommission vor. „Expertinnen und Experten etwa aus Industrie, Gewerkschaften und Wissenschaft sollten in den nächsten Wochen Vorschläge erarbeiten und sie dann der Politik zur weiteren Beratung und Umsetzung vorlegen“, sagte Bayaz der Deutschen Presse–Agentur in Stuttgart.

