Demnächst ist Halbzeit für die grün-schwarze Landesregierung in Stuttgart – das bedeutet, dass Winfried Kretschmann die letzten zweieinhalb Jahre im Amt des Ministerpräsidenten in Angriff nimmt. 43 Prozent der Bürgerinnen und Bürger gehen davon aus, dass der Grünen-Politiker bis zum Ende der Legislaturperiode regieren wird. Im neuen BaWü-Check, der repräsentativen Allensbach-Umfrage der Südwest-Regionalzeitungen, hält es jedoch auch ein Drittel für ratsam, dass der 75-Jährige das Amt vorzeitig an einen Nachfolger übergeben sollte.

Generell haben die Menschen im Südwesten einen Favoriten, wenn es um die Nachfolge geht: 23 Prozent sähen es am liebsten, wenn Cem Özdemir (Grüne) in die Villa Reitzenstein einziehen würde. Der derzeitige Bundesagrarminister, der aus Bad Urach stammt, liegt damit weit vor drei CDU-Politikern. Innenminister Thomas Strobl kommt auf neun Prozent. Hinter ihm folgen Thorsten Frei, Parlamentarischer Geschäftsführer der Union im Bundestag, mit sechs Prozent und Manuel Hagel, CDU-Fraktionschef im Landtag, mit drei Prozent. Auf drei Prozent kommt auch Südwest-Finanzminister Danyal Bayaz, womit er knapp vor Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz (zwei Prozent) liegt.

Keine Erbhöfe

Bayaz sagte dazu der „Schwäbischen Zeitung“, er beschäftige sich nicht mit der Kretschmann-Nachfolge. Finanzminister zu sein, sei „genau mein Ding“. Zudem sei die Landesvaterrolle „eine, die man mit jeder Faser leben muss – vom Froschkuttelessen bis zum Schäferlauf in Bad Urach“. An der Diskussion störe ihn, dass so getan wird, als müssten einfach nur ein paar Schachfiguren verschoben werden. „Es gibt keine Erbhöfe. Wir müssen die Menschen bei einer Wahl überzeugen, mit Programmatik und mit der Person“, sagte Bayaz. Die neue Umfrage zeige aber, dass Cem Özdemir bei den Menschen „großes Vertrauen genießt.“

Der 57-Jährige selbst befindet sich derzeit auf Sommertour. Am Mittwoch konnte Özdemir schon mal für das Ministerpräsidentenamt üben: Gemeinsam mit Bayerns Regierungschef Markus Söder (CSU) nahm er an traditionellen Hauptalmbegehung im oberbayerischen Arzmoosgebiet teil.

Reform des Schulsystems

39 Prozent der baden-württembergischen Bevölkerung sehen speziell in der Bekämpfung des Lehrermangels eine der dringlichsten Aufgaben der Landespolitik.

Als eine besonders große Herausforderung wird mittlerweile der wachsende Anteil an Schülern eingestuft, die mit unzureichenden Deutschkenntnissen in die Grundschulen kommen. Daher fordern 57 Prozent der Baden-Württemberger, dass es ein verpflichtendes Vorschuljahr für alle Kinder mit mangelnden Sprachkenntnissen geben soll.

41 Prozent hielten es zudem für wünschenswert, wenn es allen Gymnasien erlaubt wäre, auch das neunjährige Gymnasium, das sogenannte G9 anzubieten. 39 Prozent plädieren dafür, dass Grundschulen grundsätzlich eine Ganztagsbetreuung anbieten sollten, 35 Prozent, dass die Grundschulempfehlung wieder verbindlich werden sollte, dass also die Grundschulen und nicht die Eltern festlegen, auf welche weiterführende Schule ein Grundschüler kommt.

Bekanntheitswerte der Landesminister

Nach wie vor ist Winfried Kretschmann der mit Abstand bekannteste Landespolitiker Baden-Württembergs. Der Bekanntheitsgrad des Ministerpräsidenten liegt bei 90 Prozent.

Auf einen vergleichsweisen hohen Bekanntheitsgrad kommt ansonsten nur Innenminister Thomas Strobl, den 62 Prozent der Bevölkerung kennen. Immerhin 43 Prozent der Bevölkerung kennen zudem Sozialminister Manfred Lucha, 33 Prozent auch Verkehrsminister Winfried Hermann und 26 Prozent Landwirtschaftsminister Peter Hauk. Auf den nächsten Rängen folgen Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut und Finanzmister Danyal Bayaz, die jeweils 22 Prozent ein Begriff sind.

Mehrere Landesminister sind hingegen nur kleinen Minderheiten bekannt. Dies gilt insbesondere für Nicole Razavi, Marion Gentges, Petra Olschowski sowie Thekla Walker. Diese Ministerinnen kennen lediglich zwischen 8 und 11 Prozent der Bevölkerung.

Grün-Schwarz oder Ampel?

Auch das Urteil über Schwarz-Grün als Koalitionsbündnis fällt ambivalent aus: Nach der Landtagswahl im März 2021 hatten die Grünen die Option, sowohl die Regierung mit ihrem bisherigen Koalitionspartner CDU fortzusetzen als auch eine Ampel-Regierung mit SPD und FDP einzugehen. Die Entscheidung, sich für die Fortsetzung der Koalition mit der CDU auszusprechen, findet seither geteilte Zustimmung: Aktuell halten 34 Prozent diese Entscheidung nach wie vor richtig – und damit nahezu genauso viele wie vor zwei Jahren kurz nach der Regierungsbildung.

Der Anteil derer, die sich lieber eine Ampel-Koalition gewünscht hätten, ist seither jedoch deutlich zurückgegangen. Hätten sich 2021 noch 31 Prozent lieber eine Regierung aus Grünen, SPD und FDP gewünscht, so sind es derzeit nur noch 22 Prozent. Auch in dieser Frage ist die relative Mehrheit unentschieden: 44 Prozent geben zu Protokoll, dass es ihnen egal ist, wer die Regierung bildet.

Weitestes Wählerpotenzial für die AfD bei 25 Prozent

Die AfD befindet sich auf Bundesebene seit gut einem Jahr im Aufwärtstrend und hat sich – was die Wahlabsichten angeht – im zweistelligen Bereich etabliert. Zurzeit deutet auch wenig darauf hin, dass sich das in den nächsten Monaten ändern wird. 18 Prozent der Wahlberechtigten würden zurzeit bei einer Bundestagswahl ihre Stimme der AfD geben.

Auch in vielen Bundesländern ist das Wählerpotential der AfD derzeit beachtlich und dies nicht nur in ihren ostdeutschen Hochburgen, wie oft, aber falsch berichtet und auch angenommen wird.

In Baden-Württemberg liegt das weite Potential – der Kreis, der sich grundsätzlich vorstellen kann, bei der nächsten Landtagswahl für die AfD zu stimmen – bei 25 Prozent. 13 Prozent sagen derzeit, dass sich ganz sicher vorstellen können, die AfD zu wählen, 12 Prozent halten das für vielleicht möglich. Die überwältigende Mehrheit von 70 Prozent schließt das jedoch für sich aus – 61 Prozent sogar kategorisch.

Aber 61 Prozent schließen die Wahl der Rechtsextremen für sich kategorisch aus

Politische Prioritäten der Bevölkerung

Die Erwartungen der Bevölkerung an die baden-württembergische Landesregierung sind momentan sehr breit gefächert. An der Spitze der Herausforderungen, die die Bevölkerung in Baden-Württemberg für besonders dringlich halten, stehen die Forderung an die Landesregierung, für ausreichend bezahlbaren Wohnraum zu sorgen, eine flächendeckend gute Gesundheitsversorgung sicherzustellen sowie die Bekämpfung der Kriminalität. Jeweils rund jeder Zweite hält diese politischen Aufgaben für besonders dringlich.

Jeweils vier von zehn Baden-Württembergern fordern von der Landespolitik zudem, Bürokratie konsequenter abzubauen, den Umwelt- und Klima-schutz zu fördern sowie den Fachkräftemangel ebenso wie den Lehrermangel zu bekämpfen. Gut jeder Dritte hält es für besonders dringlich, dass die Regierung in Baden-Württemberg den Ausbau erneuerbarer Energien fördert und sich um das Straßen- und Schienennetz kümmert.