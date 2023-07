Baufirma in Walddorfhäslach brennt ab: Millionenschaden

Die Lagerhalle einer Baufirma in Walddorfhäslach (Kreis Reutlingen) ist am Samstag komplett abgebrannt. Der Schaden betrage mindestens eine Million Euro, teilte die Polizei mit. In dem Gebäude hätten sich Firmenlastwagen und Arbeitsmaterialien befunden. Bei dem Feuer in einem Industriegebiet am Nachmittag wurden zwei Menschen leicht verletzt: ein Beschäftigter und ein Feuerwehrmann. Beide seien ins Krankenhaus gebracht worden. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs seien zwei Personen mit Arbeiten in der Halle beschäftigt gewesen.

Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte stand die etwa 20 mal 40 Meter große Lagerhalle lichterloh in Flammen und schwarzer Rauch stieg weithin sichtbar empor, wie es hieß. Die Feuerwehr sei mit 28 Fahrzeugen und 130 Einsatzkräften vor Ort gewesen. Sie habe ein Übergreifen auf ein direkt benachbartes Gebäude verhindern können.

Während des Einsatzes wurde der Bereich großräumig abgesperrt und der Verkehr teils umgeleitet. Die Brandursache war noch unklar — die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.