Bauern vergiften den Boden, Kühe sind schlecht fürs Klima - mehrfach schon haben sich Landwirte in Baden-Württemberg solche Aussagen in Schulbüchern und Unterricht beklagt. Nun soll Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) das Ausmaß der Bauernschelte an Schulen untersuchen.

Der Ärger mancher Landwirte ist groß. Wie groß, hat Christina Schmid aus Althengstett im Landkreis Calw vor einer Woche deutlich gemacht. Die Landwirtin berichtete in einer Anhörung der Grünen-Landtagsfraktion davon, was ihre Tochter in der dritten Klasse in der Schule lerne.

„Doch meide zu viel von der Kuh auf der Weide“, laute eine Passage eines Sprechgesangs, den ihre Tochter habe auswendig lernen müssen. Schließlich stoßen Kühe Methan und CO₂ aus. Kühe seien deswegen generell schädlich fürs Klima. Und im Schulbuch sei zu lesen: Der Bauer bringe Gift auf Wiesen und Feldern aus. „Wir brauchen mehr Wertschätzung in der Öffentlichkeit“, mahnte Schmid.

Kretschmann mehrfach von Bauern angesprochen

Der Vorwurf sei nicht neu, bestätigte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Dienstag in Stuttgart. Er selbst sei bei den Bauernprotesten der vergangenen Monate mehrfach auf derlei Bauernschelte in Schulen und Schulbüchern angesprochen worden. Darüber habe er am Dienstagvormittag auch mit seinen Ministern im Kabinett gesprochen. „Ich habe die Kultusministerin gebeten zu schauen, ob das belastbare Aussagen sind“, sagte Kretschmann. „Es wird gemacht.“

Es ist auch das Anliegen der Kultusministerin, dass wir ein realistisches Bild von Landwirtschaft zeichnen. Peter Hauk

Auch er habe sich darüber schon mit Ministerin Schopper ausgetauscht, ergänzte Agrarminister Peter Hauk (CDU). Denn: „Es ist mir bekannt, dass es solche Vorhalte gibt.“ Wer solche Stellen in Schulbüchern finde, solle das melden, so Hauk: „Am Ende muss es konkret werden.“ Auch Landwirtin Schmid habe er gebeten, ihre Quellen zu nennen. „Wir werden Schulbücher anschauen und prüfen“, sagte der Agrarminister. „Es ist auch das Anliegen der Kultusministerin, dass wir ein realistisches Bild von Landwirtschaft zeichnen.“ Kein abschätziges, aber auch kein romantisiertes.

Ein Sprecher von Ministerin Schopper bestätigte auf Nachfrage der „Schwäbische Zeitung“, dass das Ministerium dem Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL) einen Prüfauftrag erteilen werde. „Wir werden das ZSL damit beauftragen zu untersuchen, inwieweit bei Schulbüchern der verschiedenen Fächergruppen Stereotype oder Herabsetzungen gegen die Berufsgruppe der Bauern vorkommt“, erklärt er.

Agrarminister wünscht sich Bauernhofbesuche für Schüler

Hauk wünscht sich derweil, dass jede Schülerin und jeder Schüler einmal im Schulleben ein Bauernhof von innen gesehen hat, wie er sagt. „Deshalb haben wir Angebote im Bereich Lernort Bauernhof mit mehr Geld hinterlegt“, so Hauk. Denn während die Menschen früher zumindest im ländlichen Raum noch Nutzgärten betrieben hätte, fehlten diese heute fast völlig.

Verloren gehe damit immer mehr das Wissen um Wachstum von Nutzpflanzen wie Salat und Tomaten, um deren Gedeihen und Ernte. Von einer Pflicht zum Bauernhofbesuch riet er indes ab. Anreize seien hier wertvoller.