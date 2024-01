Demonstrationen

Bauernprotesten: Özdemir kommt zu Bürgerdialog bei Heilbronn

Stuttgart/Erlenbach

Cem Özdemir (Bündnis 90/Grüne), Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, spricht auf dem Deutschen Bauerntag 2023. (Foto: Guido Kirchner/dpa/Archivbild )

Nach den Bauernprotesten in ganz Deutschland stellt sich Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) am Dienstag nahe Heilbronn bei eine Veranstaltung den Fragen der Bürgerinnen und Bürger. Özdemir nehme ab 19 Uhr am Bürgerdialog der Grünen-Landtagsfraktion in Erlenbach nahe Heilbronn teil, sagte ein Fraktionssprecher der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart.

08.01.2024