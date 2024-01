Zweiter Protesttag

Bauern protestieren: Einschränkungen im Raum Ulm

Ulm / Lesedauer: 1 min

Bauern fahren in ihren Traktoren lagsam durch die Innenstadt von Ravensburg. (Foto: Felix Kästle/dpa )

Am zweiten Tag der Protestaktionen der Bauern gab es in Baden-Württemberg nur begrenzt Einschränkungen auf den Straßen. Traktoren blockierten am Dienstagmorgen auf der Bundesstraße 30 die Anschlussstellen Biberach-Nord, Biberach-Süd, Laupheim-Süd und Ulm-Wiblingen, wie die Polizei mitteilte.

Veröffentlicht: 09.01.2024, 07:30 Von: Deutsche Presse-Agentur