Bauarbeiten: Autofahrer brauchen Geduld auf der A81

Wegen umfangreicher Bauarbeiten vor allem auf der viel befahrenen Autobahn 81 müssen Autofahrerinnen und -fahrer im Raum Stuttgart das Wochenende über Geduld aufbringen oder auf den Zug ausweichen. Neben Fahrbahnarbeiten im Raum Sindelfingen/Böblingen (Kreis Böblingen) seien Tests an der Tunneltechnik im Raum Leonberg (Kreis Böblingen) geplant, teilte die Autobahn GmbH in Stuttgart mit.

Unter anderem soll die Technik im Engelbergtunnel auf der A81 bei Leonberg ein Software–Update bekommen. Dafür wird der Tunnel in der Nacht auf Sonntag zwischen etwa 22.00 Uhr am Samstagabend bis 8.00 Uhr am folgenden Morgen gesperrt sein. In dieser Zeit werde die Software der Betriebstechnik im Tunnel aktualisiert, Funktions– und Sicherheitstests sollen gemacht werden, teilte die Autobahn GmbH mit.

Danach werde die nächste Phase der Sanierung des Engelbergtunnels beginnen. Nach Angaben der Autobahn GmbH wird ab der Nacht zum Montag eine Zwischendecke eingebaut. Dafür soll nachts jeweils zwischen 22.00 und 5.00 Uhr morgens der Verkehr der Weströhre einspurig durch die Oströhre geleitet werden.

Ebenfalls am gesamten Wochenende wird die A81 in Fahrtrichtung Singen zwischen den Anschlussstellen Sindelfingen–Ost und Böblingen–Hulb gesperrt. Dicht ist die A81 vom späten Freitagabend (22.00 Uhr) und bis Montagmorgen auch in Richtung Stuttgart zwischen den Ausfahrten Böblingen–Hulb und Böblingen/Sindelfingen. Umleitungen werden rechtzeitig ausgeschildert, wie die Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs– und -bau GmbH (Deges) im Vorfeld mitgeteilt hatte.