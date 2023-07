Transfers

Basketball–Meister Ulm gibt Zugic und Konate ab

Ulm / Lesedauer: 1 min

Fedor Zugic in Aktion. (Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Archivbild )

Fedor Zugic und Sagaba Konate werden in der neuen Saison nicht mehr für den deutschen Basketball–Meister ratiopharm Ulm auflaufen. Bei Konate habe sich das Anforderungsprofil für die Center–Postition verändert, hieß es in einer Mitteilung des Bundesligisten am Samstag, und bei Zugic seien die Chancen auf Spielanteile weiter gesunken.

Veröffentlicht: 15.07.2023, 14:39 Von: Deutsche Presse-Agentur