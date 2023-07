Basketball–Bundesligist Crailsheim verpflichtet Guard Townes

Die Hakro Merlins Crailsheim setzen in der kommenden Saison in der Basketball–Bundesliga auf den amerikanisch–dominikanischen Guard Marques Townes. Der 27–Jährige wechselt vom ungarischen Club KTE–Duna nach Crailsheim, wie der Verein am Montag mitteilte. Townes spielte in Europa bereits zudem in Spanien, Estland, Frankreich und Litauen.