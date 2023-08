Bankmitarbeiter vereiteln zwei Betrugsversuche

Aufmerksame Bankmitarbeiter haben im Landkreis Reutlingen in zwei Fällen Betrug verhindert. In Hülben wollte eine Seniorin am Montag eine fünfstellige Summe überweisen, nachdem ein vermeintlicher Gerichtsvollzieher ihr am Telefon gedroht hatte. In Reutlingen wollte eine Seniorin am Dienstag ebenfalls eine fünfstellige Summe von ihrem Konto abheben, nachdem die über 80–Jährige einen Anruf eines vermeintlichen Staatsanwalts erhalten hatte. Wie die Polizei mitteilte, schöpften die Bankangestellten in beiden Fällen Verdacht und konnten die Frauen vor einem Schaden bewahren.