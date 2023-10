Das Landgericht Stuttgart sieht keinen hinreichenden Tatverdacht wegen versuchten Betrugs und Vorwürfen der Geldwäsche gegen den „Querdenken“-Gründer Michael Ballweg. Stattdessen soll dem Stuttgarter Unternehmer nur aufgrund von mutmaßlichen Steuerdelikten der Prozess gemacht werden.

Das hat das Landgericht am Dienstag entschieden. Während Ballwegs Anwalt Reinhard Löffler die neue Entwicklung begrüßt, hat die Staatsanwaltschaft Stuttgart Beschwerde beim übergeordneten Oberlandesgericht eingelegt.

„Ich habe von der Entscheidung aus der Presse erfahren“, sagt Reinhard Löffler, einer der Anwälte Michael Ballwegs. Diese sei ganz in seinem Sinne. „Ich freue mich sehr, dass das Gericht offenbar meine Ansicht geteilt hat, dass es für die Vorwürfe der Geldwäsche und des Betrugs keinerlei Basis gibt“; sagt der Rechtsanwalt.

Der immer noch zu verhandelnden Steuersache sehe er „äußerst gelassen entgegen“. Diese sei ohnehin „nicht das Hauptziel der Staatsanwaltschaft gewesen“. Diese habe „alle Hebel der Welt in Bewegung gesetzt, um diesen Mann hinter Gitter zu bringen. Sollte sich die Entscheidung bestätigen, dann ist das die größte Blamage der Staatsanwaltschaft seit Jahren“, sagt Löffler.

Entscheidung des Oberlandesgerichts steht aus

Das letzte Wort ist in der Sache allerdings noch nicht gesprochen. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart beharrt auf ihren Vorwürfen aus der ursprünglichen Anklage im März und will nach eigenen Angaben eine sogenannte sofortige Beschwerde beim Oberlandesgericht Stuttgart einlegen. Die Ankläger erklärten am Dienstag, der dringende Tatverdacht des versuchten Betrugs und der Geldwäsche bestehe weiterhin.

Demnach soll Ballweg durch öffentliche Aufrufe für die Gruppe „Querdenken711“ mehr als eine Million Euro an Zuwendungen bekommen haben. Rund die Hälfte des Geldes soll er in die eigene Tasche gesteckt haben. Weiter wirft ihm die Staatsanwaltschaft vor, einen Teil des illegal erworbenen Geldes in bar abgehoben zu haben, um dessen Herkunft zu verschleiern.

Im Juni 2022 wurde Ballweg wegen Fluchtgefahr in Untersuchungshaft genommen, das Oberlandesgericht setzte den Haftbefehl im April aber unter Auflagen außer Vollzug. Zugleich bejahte es laut den Anklägern das Fortbestehen eines dringenden Tatverdachts des versuchten Betrugs und der Geldwäsche.

Anwalt denkt über rechtliche Schritte nach

Das Oberlandesgericht ist nun erneut am Zug, um über die Zukunft des Prozesses zu entscheiden. Wann ein solcher ‐ zumindest der zu den mutmaßlichen Steuerdelikten ‐ stattfinden soll, ist noch unklar.

Da Ballweg unter anderem aufgrund der Betrugsvorwürfe für neun Monate in Untersuchungshaft saß, denkt sein Anwalt Reinhard Löffler bereits über juristische Schritte in die andere Richtung nach. „Da werden wir eine Rechnung aufmachen. Ob ich selbst daran beteiligt sein werde, weiß ich noch nicht, aber über diese Dinge werden wir noch reden müssen“, sagt er.

Schließlich gehe es nicht nur um die Haftzeit, sondern auch darum, dass Ballwegs Unternehmen dadurch in den Ruin getrieben worden seien.