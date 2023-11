Ballweg-Ermittlungen: Richter sehen schwere Fehler der Staatsanwälte

Das Stuttgarter Landgericht wirft den Ermittlern im Fall des „Querdenken 711“-Gründers Michael Ballweg schwere Versäumnisse vor. Das geht aus einem Beschluss der zehnten Großen Wirtschaftsstrafkammer hervor, der der „Schwäbischen Zeitung“ vorliegt. Darin lehnen die drei Richter es ab, einen Prozess gegen Ballweg wegen versuchten Betrugs und Geldwäsche zu eröffnen. Er muss sich allerdings einer Verhandlungen wegen mutmaßlicher Steuerhinterziehung stellen. Außerdem hat die Staatsanwaltschaft Beschwerde gegen den Beschluss eingelegt.

Richter halten Vorgehen in Teilen für „rechtsstaatlich bedenklich“

Passagen des Dokuments lesen sich wie eine schriftliche Ohrfeige für die Stuttgarter Staatsanwälte. Diese habe „die Ermittlungen nicht abgeschlossen und auf unzureichender Tatsachengrundlage Anklage erhoben“. Die Anklageschrift der Ermittler entspreche weder den formellen juristischen Anforderungen, noch gelinge es, die behaupteten Taten Ballwegs zu belegen. Vielmehr habe sich die Staatsanwaltschaft von falschen Annahmen leiten lassen, ohne diese ausreichend mit Fakten zu erhärten.

In Teilen sei das Vorgehen „rechtsstaatlich durchaus bedenklich“. Reinhard Löffler, einer der Ballweg-Anwälte, sagt dazu: „Der Beschluss ist sehr klar und übt scharfe Kritik an den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft. In dieser Deutlichkeit habe ich so etwas in 40 Jahren Arbeit als Rechtsanwalt noch nie erlebt.“

Ballweg saß mehr als sechs Monate in Untersuchungshaft

Im Juni 2022 hatte die Polizei Ballweg verhaftet. Die Staatsanwaltschaft warf dem Initiator der „Querdenken“-Bewegung versuchten gewerbsmäßigen Betrug, Geldwäsche und Steuerhinterziehung vor. Die Bewegung hatte sich während der Corona-Pandemie gegen die von Bund und Ländern verhängten Schutzmaßnahmen gewehrt. Die Bewegung wird in Teilen vom Verfassungsschutz wegen verfassungsfeindlicher Ansichten und antisemitischer Tendenzen beobachtet.

Ballweg saß anschließend bis März in Untersuchungshaft. Diese darf nur in Ausnahmefällen länger als sechs Monate dauern, das Oberlandesgericht Stuttgart (OLG) hatte Anträge auf Haftentlassung von Ballwegs Verteidigern abgelehnt. In komplexen Wirtschaftsverfahren allerdings ist das nicht unüblich, weil die Ermittlungen aufwändig sind. Im Land Baden-Württemberg wurde die U-Haft 2021 rund 350 mal verlängert. „Das OLG hat die Sache offensichtlich nicht so genau geprüft wie nun die Zehnte Wirtschaftsstrafkammer“, so Ballweg-Verteidiger Löffler.

Richter sehen keine Belege für versuchten Betrug

Konkret hatte die Staatsanwaltschaft folgende Vorwürfe erhoben: Ballweg habe um Geld für die Aktivitäten von „Querdenken 711“ gebeten. Die Spenden habe er jedoch nicht ausschließlich für die Initiative genutzt, sondern auch für private Zwecke. Insgesamt ging es nach Auffassung der Staatsanwälte um mehr als eine Million Euro Spenden, von denen Ballweg die Hälfte in die eigene Tasche gesteckt habe. Außerdem habe er versucht, dies durch Barabhebungen und weitere Überweisungen zu verschleiern.

Aus Sicht des Landgerichts lässt sich auf Grund der bisherigen Ermittlungen keiner dieser Vorwürfe erhärten. Die Richter führen auf 56 Seiten Versäumnisse der Staatsanwälte auf. Dazu zählt die Annahme, bei „Querdenken 711“ habe es sich um einen Organisation mit festen Strukturen gehandelt ‐ die zudem einen klar definierten Zweck verfolge. Nur, wenn ein solches Ziel klar definiert sei, könne Geld überhaupt zweckentfremdet werden, erläutern die Richter. Ballweg habe jedoch mehrfach öffentlich betont, dass sich „Querdenken 711“ noch im Aufbau befinde und nach einer geeigneten Organisationsform gesucht werde.

Ballweg habe diverse, nicht klar umrissene Ziele kommuniziert ‐ etwa die „Wiederherstellung“ der Demokratie. Doch alle von den Ermittlern vorgelegten Veröffentlichungen zeigten lediglich, dass es keinen exakt definierten Zweck gab.

Dem Landgericht fehlen Beweise

Die Staatsanwaltschaft habe außerdem gar nicht ermittelt, was Ballweg mit etwa der Hälfte der gesammelten eine Million Euro getan habe. Der „Querdenken“-Initiator habe nicht vollständig dokumentiert, wofür das Geld ausgegeben wurde, schreiben die Richter. Diese Frage sei daher wohl nicht aufzuklären. Das aber sei notwendig, um einen Betrug zu beweisen.

Ebensowenig können die Ermittler nach Einschätzung der Richter belegen, dass die Spender sich über den Zweck der Mittelverwendung getäuscht sähen. Dazu hatten die Staatsanwälte unter anderem Fragebögen an rund 1000 Menschen verschickt, die Ballweg Geld überwiesen hatten. Darin sehen die Richter ein massives Problem: Die Ermittler hätten den Fragen einen Text vorangestellt, der unbewiesene Annahmen enthalte und geeignet sei, die Antworten zu beeinflussen.

Außerdem hätten die Antworten neue Fragen aufgeworfen. Diese hätten die Staatsanwälte nach Auffassung des Landgerichts in persönlichen Befragungen klären müssen. Das geschah jedoch nicht. Fazit des Landgerichts: „Der Sachverhalt ist nicht ausreichend aufgeklärt und die durchgeführten Ermittlungen erweisen sich als in erheblichem Umfang lückenhaft.“

Staatsanwaltschaft hat Beschwerde gegen Beschluss eingelegt

Die Staatsanwaltschaft hält ihre Vorwürfe aufrecht und hat Beschwerde beim Oberlandesgericht Stuttgart eingelegt. Sie hat bis zum 15. November Zeit, dies ausführlich zu begründen. Zur Kritik des äußert sich die Staatsanwaltschaft mit Hinweis auf das laufende Verfahren nicht. Ähnlich äußerte sich eine OLG-Sprecherin mit Blick auf Kritik an den Entscheidungen zur U-Haft Ballwegs.

Verhandelt wird allerdings gegen Ballweg wegen möglicher Steuerhinterziehung. Dabei geht es um eine bislang nicht abgegebene Steuererklärung für 2021. Ballwegs Anwalt Löffler glaubt nicht an eine Verurteilung seines Mandanten: „Er saß ja in der fraglichen Zeit in Untersuchungshaft. Eine Steuerberaterin hat die Erklärung abgegeben, dazu gibt es nun Fragen der Finanzämter. Aus unserer Sicht liegt hier auch keine versuchte Hinterziehung vor.“