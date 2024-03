Feste

„Ballonblühen“ Weltrekord mit Modellballonen geplant

Ludwigsburg / Lesedauer: 1 min

Vier Modellballone schweben an einem Abend vor dem Ludwigsburger Schloss. (Foto: Swen Lang/Eventstifter GmbH/dpa )

Sie sind kleiner, oft bunter und sie sollen Teil eines Weltrekords werden: In Ludwigsburg gehen am Wochenende Dutzende Modellballone in die Luft. Wenn auch nicht so hoch.