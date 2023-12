Balkonbrand verursacht rund 90.000 Euro Schaden

Ein Brand auf einem Balkon in Nagold (Kreis Calw) hat einen Schaden von rund 90.000 Euro verursacht. Wie die Feuerwehr mitteilte, war die Ursache für den Brand am Sonntag zunächst unklar. Bei dem Feuer im obersten Stockwerk des Mehrfamilienhauses brannten demnach Balkonmöbel und ein Regal komplett ab. Es kam zu einer massiven Rauchentwicklung, wie es weiter hieß. Die Einsatzkräfte löschten das Feuer. Verletzt wurde niemand. Alle Bewohner mussten jedoch den Angaben zufolge das Haus verlassen. Sie kamen in einem benachbarten Hotel unter.