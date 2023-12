Balinger Handballer Volz wechselt nach Flensburg

Handball-Profi Patrick Volz wechselt zur kommenden Saison innerhalb der Bundesliga vom Aufsteiger HBW Balingen-Weilstetten zur SG Flensburg-Handewitt. Das gaben die beiden Clubs am Montag bekannt. Der 24-Jährige wird im Zuge der neuen Kooperation der Norddeutschen dann zunächst an den dänischen Erstligisten Sønderjyske verliehen. In Flensburg erhält der Linksaußen einen Vertrag bis 2028.

„Patrick ist ein talentierter Spieler, der in Balingen eine super Entwicklung gemacht hat“, sagte SG-Geschäftsführer Holger Glandorf. Mit bislang 59 Treffern ist Volz der erfolgreichste Schütze der Balinger in der laufenden Saison.