Balingen-Weilstetten muss lange auf Prantner verzichten

Handball-Bundesligist HBW Balingen-Weilstetten muss längere Zeit auf Rechtsaußen Leo Prantner verzichten. Bei dem 22-jährigen Italiener wurden ein Kreuzbandriss und weitere Bänderverletzungen diagnostiziert. Der Linkshänder sei bereits in München operiert worden, teilte der Verein am Montagabend mit. Prantner wird dem Tabellenletzten der Handball-Bundesliga voraussichtlich mehrere Monate nicht zur Verfügung stehen. Er hatte die Verletzung am vergangenen Freitag beim Heimspiel gegen die MT Melsungen (22:25) kurz nach der Halbzeitpause erlitten.