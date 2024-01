Bald sind Gendersternchen in Briefen vom Amt verboten

Sternchen, Unterstrich oder ein großes I mitten im Wort? Solche Formen des Genderns will Innenminister Thomas Strobl (CDU) den Behörden im Land verbieten. Eine entsprechende Verordnung werde er noch im Januar auf den Weg bringen, sagte er am Dienstag in Stuttgart. Eigentlich gebe es gar keinen Regelungsbedarf, hatte zuvor Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) erklärt. Für einen Bereich bleibt die Neuregelung zudem wirkungslos.

Hintergrund des Ringens um ein Gender-Verbot ist ein Volksbegehren des Heidelberger Professors Klaus Hekking. Dieses hatte Strobls Haus vergangene Woche aus inhaltlichen und formalen Gründen gestoppt. Hekkings Anliegen teile die Landesregierung aber. Deshalb habe er seinen Kollegen im grün-schwarzen Kabinett ebenfalls schon vergangene Woche eine Neuregelung vorgeschlagen. In der Rechtssprache, also in Gesetzen und Verordnungen, ist das Gendern bereits jetzt verboten. „Wir werden durch eine Vorschrift sicherstellen, dass das, was für die Rechtssprache gilt, künftig auch für das förmliche Verwaltungshandeln gilt“ - also für alle jeden Schriftverkehr und Dokumenten von Behörden.

Aktivist will Klage zurückziehen

Hekking hat zwar eine Klage beim Verfassungsgerichtshof eingereicht. Sobald das Land aber die von Strobl angekündigte Regelung vollzieht, werde er die Klage zurückziehen, sagte er am Dienstag in Stuttgart. Dort war er zuvor bei der CDU-Landtagsfraktion zum Austausch eingeladen. Die Fraktion unterstütze Hekking, so deren Vorsitzender Manuel Hagel. Wie staatlichen Stellen das Gendern verboten werde, sei nicht entscheidend, so Hekking. „Ob das jetzt ein Gesetz oder eine Verwaltungsvorschrift ist, ist uns im Grunde gehupft wie gesprungen.“ Wichtig für ihn und die 25.000 Unterstützer des Volksbegehrens sei es, dass gehandelt und nicht nur geredet werde.

Wenige Stunden zuvor hatte sich Regierungschef Kretschmann von der Gender-Debatte erneut genervt gezeigt - und betont, dass es eigentlich keine Regelungen brauche. „In öffiziösen Dokumenten halten wir uns an die Rechtschreibung, an die Rechtschreibregeln. In der Schule werden Fehler angestrichen“, so Kretschmann. Ein generelles Gender-Verbot sei so gar nicht möglich, denn erstmal müsse man definieren, was mit Gendern gemeint sei. Er selbst sei Anhänger des generischen Maskulinums, bei dem Frauen in männlichen Begriffen mitgemeint sein sollen. „Früher hat man halt bei der Fasnet gesagt: liebe Riedlinger. Heute sagt man: liebe Riedlingerinnen und Riedlinger. Das verdirbt mir jeden Redefluss“, kritisierte Kretschmann. Und: „Man sagt heute Studierende statt Studenten, obwohl Studierende nicht immer studieren. Die essen auch mal und liegen im Bett, dann sind sie immer noch Studenten, aber keine Studierende.“

Hochschulen bilden Ausnahme

Apropos: Der Hochschulbereich bleibt von Regelungen zur Sprache ausgenommen, betonte die zuständige Wissenschaftsministerin Petra Olschowski (Grüne). Die Wissenschaftsfreiheit an Universitäten und Hochschulen in Forschung und Lehre begründe diesen Sonderfall. Basis für alles seien zwar der Duden und die Rechtschreibregeln.

Wir wissen, dass auch an Hochschulen orthografisch und grammatikalisch korrekt gegendert wird. Petra Olschowski

„Wir wissen, dass auch an Hochschulen orthografisch und grammatikalisch korrekt gegendert wird“, so Olschowski. Sollten sich Hochschulen indes gemeinsam dazu entscheiden, anderen Regeln zu folgen, könne dies etwa in Prüfungsordnungen verankert werden. Ihr sei allerdings kein einziger solcher Fall bekannt, so Olschowski.

Anti-Gender-Aktivist Hekking deutete indes Fälle an, in denen Wissenschaftler unter Druck gesetzt würden, in ihren Texten zu gendern. Er wünsche sich eine gemeinsame Selbsterklärung der Hochschulen im Land, die sich klar gegen solche Gängelung ausspricht.