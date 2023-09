Umwelt

Bakterielle Verunreinigung: Löffinger sollen Wasser abkochen

Löffingen / Lesedauer: 1 min

Wasser fließt durch einen geöffneten Hahn. (Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild )

Bürger in Löffingen (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) sind dazu aufgefordert worden, ihr Leitungswasser vor dem Verzehr abzukochen. Grund sei eine bakterielle Verunreinigung, die am Donnerstag im Wasser festgestellt wurde, wie ein Sprecher des Landratsamtes Breisgau-Hochschwarzwald am Freitag sagte.

Veröffentlicht: 29.09.2023, 12:29 Von: Deutsche Presse-Agentur