Bahnverkehr stabil - Ausfälle zwischen B-W und Paris

Stuttgart / Lesedauer: 1 min

Auf den Schienen ist es am Mittwoch zunächst zu keinen größeren witterungsbedingten Einschränkungen im Südwesten gekommen. Ein Sprecher der Deutschen Bahn in Stuttgart sagte am Morgen, dass die Lage im S-Bahn-, Regional- und Fernverkehr weitestgehend stabil sei.